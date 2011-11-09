Росія у 2012 році має намір залучити 1,745 млн. іноземних працівників

Москва. Росія у 2012 році має намір залучити 1 млн. 745. тис. 584 іноземних працівників.

Про це сказано у відповідній постанові уряду Росії, яка є в розпорядженні УНІАН.

«Визначити на 2012 рік потребу в залученні до Російської Федерації іноземних працівників у кількості 1745584 чоловік. Затвердити на 2012 рік квоти на видачу іноземним громадянам: 460 тис. 510 запрошень на в`їзд до Російської Федерації з метою здійснення трудової діяльності; 1745584 дозволи на роботу», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у 2012 році РФ необхідні фахівці в галузі природничих та інженерних наук, фахівці середнього рівня кваліфікації фізичних та інженерних напрямів діяльності, середній персонал у сфері фінансово-економічної, адміністративної і соціальної діяльності, працівники сфери індивідуальних послуг і захисту громадян і власності, продавці, демонстратори товарів, натурники і демонстратори одягу.

Крім того, РФ потрібні кваліфіковані працівники товарного сільськогосподарського виробництва, лісового і мисливського господарств, рибництва і рибальства, робочі, зайняті на гірничих, гірничо-капітальних, будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах, робочі металообробної і машинобудівної промисловості та ін.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2010 року голова Федеральної міграційної служби Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ повідомив, що Росії щорічно необхідно залучати близько 5 млн. іноземних трудових мігрантів. Причому з України на роботу до РФ щорічно приїжджає не менше 1 млн. осіб.