Свої борги перед пенсіонерами влада виб’є з бізнесу

Як би влада не позиціонувала свої реформи, головна з них - будь-якими методами вибити гроші до бюджету, з яким склалася катастрофічна ситуація. Інновації задля досягнення мети слідують одна за одною. Зрозуміло, що найбільше "нововведень" приготували для бізнесу, до того ж не великого, який є однією із складових (точніше, головною рушійною силою) нинішньої правлячої команди, а середнього і рангом нижче. Саме з нього вичавлюють останні соки, якими підживлюють висохлий бюджет.

Методами не гребують - Податковий кодекс, який шалено пресує бізнес, нова "спрощенка", яка повністю перекроїла принципи роботи і перекладає усі турботи на місцеву владу, адміністративні ноу-хау та інше. Тобто, з тих, хто за планом має наповнити злиденну держскарбницю, здирають три шкури замість того, щоб усіма силами підтримувати і заохочувати. Є і зворотний бік медалі такого тиску - український бізнес усе більше йде в тінь. А це означає, що економічний прорив, на який налаштовані верхи, стає нездійсненною мрією.

Але зупинитися "керманичі" вже не можуть, усе відбувається за інерцією. Вони "вдосконалюються" в своїх ідеях. Наприклад, ситуація з соцвиплатами. Зараз у порядку денному це питання займає лідируючі позиції. Ідея скоротити соціальні гарантії, проти чого виступають ті, хто їх отримує, ніяк не втілюється в життя. Причому, останні звертаються до Феміди, відстоюючи свої конституційні права. А суди "підводять" владу своїми рішеннями зовсім не на її користь. Але головне - платити ж нічим, хіба що зменшити утримання привілейованих верств населення, але тут не все так просто - хіба ж себе коханих можна образити. Вихід один - закручувати гайки "не своїм" ще сильніше.

Так, прем'єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне компенсувати на казначейських рахунках 6 млрд. грн., які були стягнуті за рішеннями судів для виплати пільг і пенсій, за рахунок коштів, отриманих від детінізації національної економіки.

"Перед нами стоїть дилема: або комусь пенсії не платити, або якісь пільги скоротити, або припинити зарплати медикам платити. Чи все ж напружитися і таки ці 6 млрд грн. додатково за рахунок боротьби з тіньовою економікою зібрати. Звичайно, ми приймаємо рішення, що потрібно це завдання вирішити", - заявив М.Азаров.

Природно, маючи дефіцит Пенсійного фонду в 55 млрд грн., треба шукати шляхи виходу зі становища, що склалося. Тобто, спочатку заганяємо в тінь, а потім там добиваємо. І, взагалі, навіщо нам середній бізнес, від нього тільки проблеми. Інша справа - крупняк. Він у крісло садить, годує, поїть, про законодавство "не забуває", а ще неугодних усуває. Чим не опора для влади...

Що стосується заявлених прем'єром 6 млрд грн., то вони були списані на користь декількох тисяч пільговиків. І хоча М.Азаров називає цю кількість обкрадених державою людей "усього лише декількох" (ніби, їх так мало, а гроші на відшкодування величезні), та їх значно більше. І варто віддати належне служителям Феміди, що вони у нас хоч якоюсь мірою відпрацьовують своє призначення - визнають права людини. А суми випливають із багаторічних заборгованостей з виплат, які належать людям згідно із законом. Правда, віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко вважає подібне проявом корупції в судах, обіцяв покласти цьому край. Виходить, задоволення законних вимог українців - корупція, а недотримання законів - право влади з урахуванням економічних реалій.

А сенс дій "керманичів", як зараз прийнято говорити, прозорий. Так, коли вирував Податковий майдан, влада заявляла, що через акції підприємці "закинули" професійну діяльність, як результат - не поповнюється належно бюджет, тому пенсіонерам та іншим пільговикам нічим платити належне. Тепер вона усе перевернула на 180 градусів - за ухвалені судом, а значить де-юре законні, вимоги пільговиків, які нічим оплачувати державі, відповідатимуть підприємці. Навіщо, питається, зіштовхувати лобами тих, хто, в принципі, стоїть на одній шальці терезів. А для того, щоб не виступили єдиним фронтом. Його очолити навряд чи вдасться... І варто зазначити, що, відпрацювавши на нашу нещасну державу значну частину свого життя, кожен має право отримати чесно зароблене. А що стосується бізнесу, то він прекрасно розуміє, в яких умовах працювали і працюють люди, адже відчуває це на власній шкурі. Стягувати ж з нього за промахи влади, щонайменше, аморально.

Та й стягувати-то немає з кого, причому не без старання верхів. "Турбота" про пересічного українця у вигляді репресивної політики призвела до того, що тільки за перші півроку припинили свою діяльність понад 100 тис підприємців, а кількість бажаючих розпочати свій бізнес скоротилася майже втричі. Як заявляв голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Леонід Козаченко, після прийняття Податкового кодексу в тінь перейшло понад 30% малого бізнесу. І скорочення триватиме. Яскравим є показник - згідно з дослідженням Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації, Україна опустилася в рейтингу ведення бізнесу на 152-у сходинку, розташувавшись між Ліберією і Болівією.

Але це на ділі, а з вуст наших керівників звучать статдані, які зовсім не узгоджуються з їх політикою. Наприклад, прем'єр-міністр прогнозує, що показники росту валового внутрішнього продукту наступного року вийдуть на докризовий рівень - "прогноз на 2012 рік оптимістичний". За його словами, за 10 місяців поточного року ріст ВВП становив 5,3%, зростання промвиробництва - 9%.

Так у чому ж справа, якщо економіка відновлюється, причому семимильними кроками? Чому з бізнесу стягують податки наперед, нараховують неіснуючі штрафні санкції?

М.Азаров виступає, звичайно, проти таких дій. "Дуже важливо зараз не задавити роботу бізнесу. Нам слід пам'ятати, що наші підприємці перебувають в непростій ситуації, коли у світі відбуваються такі складні процеси. Але він повинен продовжувати працювати" - підкреслює прем'єр. Але попереджає податкову - зараз спостерігається активізація тіньових схем. Ми якось ці схеми прикрили, але зараз вони розгортаються знову, а це ж відмивання грошей з державного бюджету. Я вважаю, що роботу в цьому напрямку необхідно посилювати", - підкреслює прем'єр.

Безперечно, у світі лютує криза, Україну вона не обійшла стороною. Але якщо вже воставлено завдання економити, то нехай влада починає це робити з себе. Їй треба зайнятися зовсім іншою сферою, чим утиски бізнесу - скоротити фінансування фіскальних органів, змінити принцип роботи цих структур - відмовитися від "планових" показників, не збільшувати, а урізати кошти на утримання народних обранців, їхні пільги та пенсії. Ось тоді бюджет поповниться гідною сумою.

Не завадило б подумати нашим "командирам" і про свій автопарк. Як писали ЗМІ, тільки на автобазу Кабміну в 2011 році буде витрачено 35 млн 478 тис грн. На утримання автомобілів Адміністрації Президента - на 13 млн більше.

Так хочеться побачити, коли влада покаже приклад економії і ми під стінами Адміністрації Президента, Кабміну, Верховної Ради, Нацбанку замість "мерсів", "лексусів" і "бехів" побачимо, нехай не велосипеди, але "таврії", "деу", "шкоди" та інші народні автомобілі.

Але поки що за загальною кількістю автомобілів класу "люкс" Україна на третьому місці в Європі. На першому і другому - Німеччина та Росія. А за кількістю представництв одного з найдорожчих автомобілів у світі "Мaybach" Україна навіть випередила Німеччину.

Проте, за рівнем інфляції Україна - на першому місці в Європі, обганяючи навіть Румунію.

А так урядові заходи, як видно, не виправдовують себе. Доказовий факт не рядового масштабу - влада Кіровоградської області закликала керівників усіх рівнів максимально економити бюджетні кошти у зв'язку з нестачею грошей на виплату зарплат і оплату енергоносіїв. За словами голови ФПУ в області Сергія Попова, він отримує інформацію від бюджетних працівників про переведення їх на неповну зайнятість, скорочення обсягів виплат, невиплату оздоровчих, коштів за відрядження, деяких відправляють у відпустку за власний рахунок.

Думаєте, це - поодинокий випадок, чи адміністрація не може впоратися з обов'язками...

Як після цього не погодитися з народним депутатом Святославом Олейником - "політика, спрямована на скорочення підприємницької активності громадян наочно демонструє азіатську суть чинної влади. Уже очевидно, що уряд Миколи Азарова вибудовує модель економіки, засновану на домінуванні трьох-чотирьох корпорацій, організованих на принципі кримінальної ієрархії, де категорії бюджету замінені категоріями "общака".

Щодо прогнозів на майбутнє, то, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської, закладені в бюджеті 2012 року показники свідчать, що пенсіонери і бюджетники наступного року стануть біднішими на 15%.

За її словами, Пенсійний фонд наступного року буде недофінансовано на 10 млрд грн., і цієї економії буде досягнуто за рахунок найбільш незахищених людей - пенсіонерів. "Враховуючи, що пенсії, а також зарплати бюджетникам і соціальні допомоги у 2012 році будуть проіндексовані не більше, ніж на 4%, усі малозабезпечені стануть біднішими мінімум на 15%. Цинізм влади просто шокує. Таких показників як мінімальна пенсія і зарплата, рівень прожиткового мінімуму, яких уряд планує досягти тільки через рік, уже сьогодні недостатньо для підтримки нормального рівня життя", - зазначила Н.Королевська.

Як відповідь на заяви Н.Королевської хочеться навести слова Президента Віктора Януковича. Перебуваючи в Чернівцях, глава держави заявив, що ніколи не виступав за обмеження пільг соціально незахищеним верствам населення, проте, він проти того, "щоб людей обманювали".

"Ми повинні з громадськими організаціями, з тими, хто протестує, хто користується цими пільгами, спільно підійти до проблеми, і дати відповіді на ці питання. Більшість громадських організацій хочуть діалогу, але є радикали, які кричать: "Є закон, - платіть", але така позиція не має відповіді. Тому що наші фінансові можливості обмежені".

Тобто, закон - це погано, діалог на користь влади - добре...

І взагалі, схоже, мета у верхів одна - вийшов українець на пенсію і відразу помер. А працювати усі повинні на благо країни в особі "дружніх" корпорацій. Про який інший приватний бізнес може йтися …

Олена Бистрицька (УНІАН)