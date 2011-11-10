У Києві патрулі штрафуватимуть за кинуті повз урну сміття і недопалки

До кінця року Київська міська державна адміністрація має намір створити інспекцію, патрулі якої ходитимуть по місту і стягуватимуть по 340 грн. за викинутий повз урну папірець або недопалок. Про це пише газета "Сьогодні" (№ 252 від 10 листопада 2011 р.).

Як пише видання, кияни вже порівнюють майбутніх інспекторів з даішниками і чекають, що вони братимуть хабарі. У мерії парирують - штрафи в адмінкодексі є і зараз. "Вони передбачені, але їх нікому стягувати, а тепер буде кому" - повідомив газеті перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

"Сьогодні" зазначає, що в мерії продумали, як боротимуться з можливим хабарництвом серед інспекторів. "Даватимемо 50 грн. людині, щоб він дав їх інспекторові. Візьме - звільнимо. А кращим працівникам даватимемо премії", - говорить начальник Главку благоустрою КМДА Сергій САДОВИЙ.

Крім того, газета підкреслює, що виникає питання, чи є у майбутньої інспекції право штрафувати, адже його має, згідно із законом, лише обмежена кількість структур. Але в мерії запевняють: усе законно. "Є указ МінЖКХГза схваленням інспекцій з благоустрою. Це прописано і в законі про благоустрій. Якщо Київрада створить інспекцію, ми матимемо повне право штрафувати", - повідомив С. САДОВИЙ.

У коментарі газеті юрист Іван АРАНОВСЬКИЙ зазначив, що змусити людей платити буде проблемою. "Виходячи із закону, інспекторам треба скласти адмінпротокол, для якого потрібні паспортні дані, потім передати справу в адмінкомісію. Ті виписують штраф. Напевно, документи усі "забуватимуть" вдома", - говорить він.

"Думаю, поки через відсутність документів інспектор попереджатиме, щоб не смітили. Адже у людини без паспорта ми не доб'ємося виплати штрафу. А в майбутньому патруль ходитиме з міліцією", - повідомив С. САДОВИЙ. Інспекторів хочуть притягнути до дисциплінування і наших водіїв. За парковку на газоні разом з ДАІ планують знімати номери. Після оплати штрафу їх повернуть.

Водночас газета пише, що в Англії і Франції штраф за викинуте з авто сміття - понад 2000 грн. на наші гроші, а в Сінгапурі за сміття повз урну посадять у в'язницю на 10 днів.