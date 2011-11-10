8,5 млн. європейців готові працювати більше, але не можуть знайти роботи - Євростат

Брюссель. В 2010 році в усіх країнах-членах ЄС нараховувалося 41,3 млн. осіб, зайнятих частково.

Про це повідомляє сьогодні Євростат.

З них, 8,5 млн. осіб, або 21%, заявляли про готовність та бажання працювати більше, однак не могли знайти відповідної роботи.

При цьому частка недостатньо зайнятих громадян серед зайнятих частково, була вищою серед чоловіків – 27% заявили про готовність та здатність працювати більше, ніж у жінок – 19%.

Найвищою частка недостатньо зайнятих серед зайнятих частково була в Латвії (65%), Греції (49%), Іспанії (46%), Болгарії (39%) та Словаччині (38%).

Найнижчою – в Нідерландах (3%), Бельгії (4%), Чехії та Люксембургу (по 10%).

Євростат також відзначає, що додатковий потенціал трудової сили в ЄС становить близько 11 млн. осіб, з них 8,2 млн. осіб у віці від 15 до 74 років, які здатні працювати, але не хочуть, та 2,4 млн. осіб, які шукають роботу, однак не мають можливості працевлаштуватися одразу.