Азаров запевняє - «Дитяча лікарня майбутнього» буде збудована

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що "Дитяча лікарня майбутнього" буде побудована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"Проблема ця є, певні гроші зібрані, і, безумовно, ми зробимо усе, щоб ці гроші не були розбазарені, а лікарня була побудована", - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він підкреслив, що уряд не має чіткого плану, як цей проект буде реалізований. Проте прем'єр пообіцяв, що розгляне це питання. "Я думаю, знайдемо рішення. На 2012 рік у нас вже розроблена і реалізовуватиметься дуже серйозна програма модернізації і будівництва нових лікарень", - сказав глава уряду і підкреслив, що ця програма повністю забезпечена ресурсами.

Він підкреслив, що подібних проектів в Україні буде реалізовано багато. "Тому подивимося з цією "Лікарнею майбутнього". Про неї багато базікання. Років п'ять вже базікають. А я вже багаторазово говорив: не базікати потрібно, а розглянути питання, прийняти рішення, і щоб це рішення було виконане. Якщо ми це рішення приймемо, то ця лікарня буде за рік побудована", - зазначив М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що у Києві буде побудований новий корпус "Охматдиту".

Як повідомляв УНІАН, капсула у фундамент "Дитячої лікарні майбутнього" була закладена 16 березня 2006 року на території клініки "Феофанія" в Києві.

Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", що проходив 17 грудня 2006 року, було зібрано більше 262 млн. грн. благодійної допомоги.

20 жовтня 2011 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ скерував звернення в Генеральну прокуратуру України з проханням провести ретельну перевірку усіх обставин так і не початого будівництва "Дитячої лікарні майбутнього" і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

Того ж дня у благодійному фонді "Дитяча лікарня майбутнього" заявили, що за результатами перевірок контролюючих органів ніяких порушень в його роботі не виявлено.

4 листопада глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА заявила, що держава не добудовуватиме Всеукраїнський центр охорони здоров'я матері і дитини ("Дитяча лікарня майбутнього").

Т. БАХТЄЄВА підкреслила, що це питання дуже актуальне для України, воно зафіксоване у відповідному проекті постанови ВР, проте сьогодні держава не може узяти на себе відповідальність за завершення будівництва. "Це не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни" - підкреслила вона.

У свою чергу голова правління фонду "Україна 3000" Олександр МАКСИМЧУК заявив, що фонд без допомоги держави не зможе добудувати "Дитячу лікарню майбутнього". "Своїми силами однозначно ми побудувати лікарню не зможемо, тому що ціна питання - 1,306 млрд. грн. Скільки у нас на рахунках, вам відомо. Тому в цьому питанні першу скрипку повинні грати держава, замовник. Ми досі цього питання публічно не піднімали, але тепер нам потрібно дати публічну відповідь", - сказав він.