Польська влада має намір змінити правила організації масових акцій

Варшава. Польська влада у зв’язку з учорашніми безпорядками планує змінити правила організації і проведення масових акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ заявив, коментуючи вчорашні сутички демонстрантів з правоохоронцями у центрі Варшави.

За словами Президента, необхідно внести зміни до чинного законодавства, якими передбачити відповідальність організаторів масових акцій за збитки, завдані внаслідок погромів і нищення майна. Він зазначив, що доручив юристам підготувати такі пропозиції.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також подякував громадянам, які вчора спокійно відзначили День незалежності Польщі, і засудив дії хуліганів, які знищили більше 10 автомобілів та пошкодили інше міське майно.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також висловив занепокоєння з приводу участі іноземців у вчорашніх безпорядках у Варшаві. „Це національна польська ганьба”, - цитує слова Президента його прес-служба.

Прес-служба польського уряду повідомила УНІАН, що виконуючий обв’язки прем’єр-міністра Дональд ТУСК планує сьогодні провести нараду щодо вчорашніх безпорядків у столиці із керівниками МВС, Міністерства юстиції та міською владою Варшави.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 листопада, Польщі відзначала 93 роки з дня відновлення незалежності.

В центрі Варшави сталися кілька сутичок між учасниками різних масових акцій та поліцією. Безпорядки тривали до пізнього вечора. За попередніми даними правоохоронців, хулігани знищили 14 поліцейських автомобілів, 40 поліцейських отримали поранення.

За даними польських ЗМІ, в центрі Варшави у «Марші незалежності», який організували націоналістичні організації, брали участь понад 10 тисяч осіб, за даними поліції – від 3 до 5 тисяч.

Поліція затримала більш як 200 осіб, половина з яких іноземці (переважно громадяни Німеччини), які брали участь у масових безпорядках.

Організатори „Маршу Незалежності” заявили, що його учасники не брали участь в безпорядках, а цим займалися інші люди, зокрема, представники організацій лівого спрямування.

Журналісти серед учасників безпорядків ідентифікували футбольних фанів та німецьких анархістів, які у масках та чорному одязі з палками напали на правоохоронців ще до початку маршу, а пізніше забарикадувалися в одному з кафе в центрі Варшави.