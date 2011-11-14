Лукашенко заборонив несанкціоновані флешмоби в Білорусі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО підписав поправки до закону про масові заходи і низку законів, що регулюють суспільно-політичну діяльність в країні.

Як передає БелаПАН, новий закон про масові заходи посилює правила їх проведення. Так, організація будь-яких зборів громадян має бути санкціонована владою - це стосується і флешмобів, і зборів громадян, організованих із використанням Інтернету.

До отримання дозволу на проведення масового заходу його організатори не мають права оголошувати, зокрема в Інтернеті, про дату, час і місце його проведення. Крім того, організаторами не можуть бути особи, які допустили порушення порядку проведення такого заходу впродовж року з моменту накладення адміністративного стягнення.

Поправки до законодавства, що регулює суспільно-політичну діяльність, роблять кримінальним зарубіжне фінансування недержавних організацій в порушення законодавства Білорусі. Документ забороняє республіканським і місцевим громадським об`єднанням, їх союзам зберігати грошові кошти, дорогоцінні метали та інші цінності в банках і небанківських кредитно-фінансових організаціях, що розташовані на території іноземних держав.

Представляючи поправки до закону про масові заходи, міністр внутрішніх справ Білорусі Анатолій КУЛЕШОВ заявив: "Вони спрямовані на забезпечення безпеки не окремої групи людей, а всього суспільства". При розробці законопроекту вивчалося аналогічне міжнародне законодавство і білоруський закон "найбільш демократичний порівняно з тими, що діють в розвинених демократичних країнах", оскільки в Білорусі проведення масових заходів ніде не регламентоване, зазначив глава МВС.

Коментуючи пізніше законопроект журналістам, А.КУЛЕШОВ наголосив: "Поправки до закону про масові заходи абсолютно своєчасні. Вони спрямовані не на порушення прав і свобод громадян, а на їх чітке і неухильне дотримання".

Як повідомлялося, ухвалення цих законів викликало великий резонанс у суспільстві. Лідери білоруських недержавних організацій і правозахисники у спільній заяві закликали владу скасувати законопроекти.

На їхню думку, поправки до закону "Про масові заходи" "порушують права громадян на мирні збори, гарантовані як Конституцією Білорусі, так і базовими нормами міжнародного права, вводять адміністративну відповідальність громадян за безневинні дії та бездіяльність".

Не вводити в дію нові закони офіційний Мінськ також закликали представники міжнародної громадськості, зокрема Євросоюз і ОБСЄ. На їхню думку, нововведення в законодавстві ще більше обмежать фундаментальні права на свободу зборів та асоціацій у Білорусі.

Проте 28 жовтня Конституційний Суд Білорусі, який розглянув законопроекти "у порядку обов`язкового попереднього контролю", визнав їх законними.