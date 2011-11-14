ВР цього тижня не буде розглядати проект Трудового кодексу - Литвин
13:35, 14 листопада 2011Соцполітика
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Верховна Рада відкладе розгляд проекту Трудового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
За словами спікера, з проханням зняти з розгляду цього тижня проект Трудового кодексу звернулася фракція Партії регіонів, оскільки треба провести додаткові консультації.
"Я пропоную їх пропозицію підтримати і відкласти розгляд цього питання", - сказав В. ЛИТВИН.
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