ВР цього тижня не буде розглядати проект Трудового кодексу - Литвин

Верховна Рада відкладе розгляд проекту Трудового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За словами спікера, з проханням зняти з розгляду цього тижня проект Трудового кодексу звернулася фракція Партії регіонів, оскільки треба провести додаткові консультації.

"Я пропоную їх пропозицію підтримати і відкласти розгляд цього питання", - сказав В. ЛИТВИН.