Кабмін розробив закон щодо посилення захисту інвалідів у питанні зайнятості

Кабінет Міністрів пропонує посилити захист інвалідів у питанні зайнятості.

Згідно із законопроектом №9438 від 10 листопада, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради, окрім іншого, пропонується збільшити штрафи за невиконання посадовцем законодавства в частині працевлаштування людей із обмеженими можливостями з 5-8 до 25-50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто з 85-136 грн. до 425-850 грн.

Також пропонується покласти на підприємців, установи, організації, фізосіб, які використовують роботу інвалідів, функції з облаштування робочих місць, зокрема для виконання роботи вдома.

Нагадаємо, на сьогодні такі робочі місця облаштовуються підприємцями і організаціями за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або згідно з рішенням місцевої влади за рахунок власних коштів.

Крім того, пропонується спростити процедуру реєстрації людей із інвалідністю в центрах зайнятості, скасувавши положення порядку прийому на облік у таких центрах щодо надання рекомендацій Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).