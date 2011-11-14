В Україні завершився процес відбору волонтерів УЄФА на Євро-2012

Місцевий Організаційний комітет «Євро-2012 Україна» завершив цієї неділі процес інтерв’ювання кандидатів у волонтери УЄФА на Євро-2012 у чотирьох приймаючих містах України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Оргкомітету «Євро-2012 Україна», впродовж вихідних цієї осені професійні волонтери-рекрутери, які пройшли влітку навчання за стандартами УЄФА, провели майже 6 500 співбесід з кандидатами, у тому числі через скайп. Про результати співбесід кандидатам повідомлять до кінця грудня 2011 року.

«Завдяки роботі волонтерів-рекрутерів, які провели цієї осені в Україні 6 500 співбесід, ми пройшли один з найвідповідальніших етапів волонтерського проекту: завершився процес відбору добровольців, і до кінця грудня ми знатимемо, хто саме приєднається до нашої команди під час Турніру, - резюмував директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ. За його словами, 21 листопада відбудуться перші тренінги для волонтерів-водіїв турніру, а 2 грудня відбудеться зустріч із 270 добровольцями під час організації церемонії фінального жеребкування.

Для третини волонтерів-рекрутерів співпраця з УЄФА Євро-2012 продовжиться під час самого турніру у ролі волонтерів за напрямом «Управління волонтерським проектом».

В прес-службі зазначили, що під час Євро-2012 співробітникам УЄФА в Україні та Польщі надаватимуть допомогу майже 5 500 волонтерів, у той час як бажання стати волонтерами Євро-2012 за весь період реєстрації - з 14 червня по 16 жовтня 2011 року - виявило 24 тис. осіб зі 142 країн світу. Таким чином волонтерський проект європершості 2012 року встановив абсолютний рекорд за всю історію європейського футболу, підкреслюється в повідомленні.