У Донецьку чорнобильці і афганці почали голодовку

У Донецьку сьогодні вночі 41 учасник акції протесту - чорнобильці, афганці та «діти війни», перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління Пенсійного фонду України, почали голодовку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, протестувальники вимагають, щоб до них негайно прибув прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Голодовку почала 41 людина. Всі вони провели ніч у будівлі управління Пенсійного фонду», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

При цьому він відзначив, що готовність приєднатися до голодовки письмово підтвердили 218 чоловік.

«Але у зв`язку з тим, що у людей при собі не було медичних препаратів для підтримки здоров`я, вони роз`їхалися по домівках за медикаментами – хто за інсуліном, хто за чим...», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

Він також сказав, що у нього поки що немає даних, чи прибуде М.АЗАРОВ до Донецька.

«У мене є інформація, що губернатор Донецької області Андрій ШИШАЦЬКИЙ веде переговори з АЗАРОВИМ», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

«Зараз протестувальники знову збираються біля Пенсійного фонду. Що робити далі, думатимемо за ситуацією», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшли до регіонального управління Пенсійного фонду України і зажадали негайного прибуття до них прем`єр-міністра М.АЗАРОВА, інакше погрожували оголосити голодовку.

Як заявив М.ГОНЧАРОВ, представники чорнобильців, афганців і тих, хто має статус «діти війни», поспілкувалися з начальником управління Георгієм ЯКИМЕНКОМ.

М.ГОНЧАРОВ відзначив, що після того, як Г.ЯКИМЕНКО пояснив, що пенсії для цієї категорії громадян нараховуються тільки згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України, всі присутні прийняли рішення звернутися особисто до М.АЗАРОВА.

«Так, ми з ЯКИМЕНКОМ спілкувалися, і після його виступу було ухвалено таке рішення (викликати до Донецька М.АЗАРОВА – УНІАН). Тому що ЯКИМЕНКО сказав, що не виконуватимуться норми чорнобильського закону, закону про статус ветеранів війни, про дітей війни, тому що нібито немає грошей. Вони виконуватимуть постанову Кабінету міністрів № 745. І це питання може вирішити лише Кабмін», - сказав М.ГОНЧАРОВ.