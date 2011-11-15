У Харкові близько 300 чорнобильців захопили управління ПФУ

У Харкові близько 300 представників чорнобильських організацій зайняли приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України з вимогою виплатити їм пенсії в розмірах, передбачених законодавством і відповідно до рішень судів.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися біля приміщення Держпрому, у якому розташоване Головне управління ПФУ в Харківській області, і в актовому залі управління.

Чорнобильці вимагають заборонити Пенсійному фонду переглядати рішення судів про призначення їм пенсій, а також вносити корективи у визначені законом розміри пенсій.

Учасники акції протесту заявили, що перебуватимуть у приміщенні відомства аж поки влада не виконає їх вимог.

Зараз керівники чорнобильських організацій області пішли на переговори з керівництвом Харківської обласної держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2011 року судами України прийнято рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Всього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.

Учора, 14 листопада, у Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшли в обласне управління Пенсійного фонду України і зажадали негайного прибуття до них прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА. Сьогодні 41 активіст акції оголосив голодування.