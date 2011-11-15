Наступного року в Україні планують відкриття першого музею бізнесу

У першій половині наступного року планується відкриття першого в Україні музею бізнесу під назвою "GOODWILL UA".

Як сказав один з розробників проекту українського шоу-руму Микита СЕМЕНОВ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, мета проекту - через арт-проекти показати бізнес-компанії і бізнес-освіту.

"Ми хочемо піти від такого поняття, як "музей"... Музей - це якісь статичні фігури, це те, чим ви не можете пограти і до чого не можете доторкнутися. Хочемо зробити місце, де кожна людина може доторкнутися до інтерактиву, пограти, тобто вплутатися в сам процес у цьому шоу-румі", - додав він.

Музей складатиметься з 4 залів: "Дао", "Лабіринт", "Відеоцех" і "Успіх". У залах будуть розміщені інсталяції, інтерактивні експозиції, головними об'єктами яких будуть компанії-лідери в різних галузях економіки. Інсталяції мінятимуться мінімум раз на півроку, максимум - раз на рік. На сьогодні організатори мають ідеї для інсталяцій на 2 роки вперед.

За словами розробника проекту Дениса РУДЕНКА, планується, що відвідування музею буде безкоштовним: "Цей музей існуватиме за рахунок меценатів, цих компаній, які будуть представлені, щоб не обмежувати навіть 5 грн. вхід для відвідувачів щоб кожен міг прийти і дізнатися про те, що робиться в Україні".

На сьогодні, розповів Д.РУДЕНКО, творці проекту розглядають декілька варіантів приміщень під музей в центрі столиці, а також шукають генерального спонсора. "Можливо, тобто це плани в лапках, можливо, виділить (приміщення - УНІАН) держава", - сказав Д.РУДЕНКО.

Провідний радник ЄБРР Антон УСОВ підкреслив також, що цей проект важливий в плані складової інвестиційної привабливості країни. "Якщо в країні є якісь хороші речі, про це потрібно розповідати", - сказав він.

На думку співголови координаційної ради при Кабінеті міністрів України з питань розвитку малого і середнього підприємництва Віталія АНДРЄЄВА, такий проект дозволить потенційним підприємцям побачити можливості для реалізації своїх ідей. "Я вважаю, що цей проект дасть можливість людям побачити ті можливості, які є в нашій країні, а вони є... Наші люди на сьогодні багато хто хоче відкрити свій бізнес, але не знають, як це зробити. Багато хто відкрив свій бізнес, але не знають, як його розвивати. Цей проект дасть таку можливість", - вважає він.