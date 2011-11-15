Кількість зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася до 378,9 тис. осіб

В Україні в жовтні ц.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з вереснем на 6,3%, або на 25,6 тис. чоловік, і на 1 листопада становила 378,9 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 30,5%, або на 166 тис. чоловік (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. чоловік).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 листопада 2011 року становив 1,4% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 листопада ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 268,3 тис. чоловік, що на 4,6%, або на 12,8 тис. чоловік, менше порівняно з даними на 1 жовтня ц.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 листопада 2011 р. становила 906 грн., що на 21 грн. більше, ніж на 1 жовтня ц.р.