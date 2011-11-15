У жовтні на 10 робочих місць претендувало 48 чоловік – Держстат

В Україні в жовтні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 48 чоловік (на 1 січня ц.р. – 88 чоловік).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

При цьому кількість українців, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 листопада 2011 року становила 397,6 тис. чоловік, що на 22,4 тис. чоловік менше, ніж на 1 жовтня ц.р.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 листопада 2011 року становила 82,1 тис. чоловік (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. чоловік).