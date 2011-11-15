ВР скасувала раніше ухвалений закон про соціальні гарантії працівникам гірничих підприємств

Верховна Рада України відхилила Закон «Про внесення змін до статті 48 Гірничого закону України щодо соціальних гарантій працівникам гірничих підприємств».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 306 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон був ухвалений 16 червня 2011 року.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветував його і повернув до парламенту.

Представник Президента у ВР Юрій МІРОШЕНИЧЕНКО сьогодні на засіданні парламенту зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ пропонує відхилити даний закон, оскільки він порушує Конституцію України, звужуючи права і свободи громадян.

За його словами, даним законом передбачено, що буде втрачено право на отримання компенсацій за оплату електроенергії, газу та центральне опалення працівниками гірничих підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 48 Гірничого закону України щодо соціальних гарантій працівникам гірничих підприємств».

Ним було передбачено, що під час ліквідації або консервації гірничого підприємства забезпечення вугіллям на побутові потреби здійснюється в межах тарифної угоди комісією з припинення гірничого підприємства (ліквідаційною комісією або ліквідатором) таким категоріям осіб.

Відповідно до закону, після припинення або консервації гірничого підприємства забезпечення вугіллям на побутові потреби здійснюється зазначеним у частині п’ятій цієї статті категоріям осіб правонаступником, визначеним у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Закон мав набрати чинності з 1 січня 2012 року.