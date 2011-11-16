Чорнобильці збираються під Кабміном. В Маріїнському парку - «Беркут»

Чорнобильці збираються під будівлею Кабінету міністрів України, щоб вимагати виконання рішень судів щодо виплати їм пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час на акцію прибули близько 100 чорнобильців. Вони зібралися під прапором «Союзу Чорнобиль України».

Біля Кабміну та в Маріїнському парку чергують представники міліції та спецпідрозділу «Беркут». Також у парку знаходиться декілька міліцейських автобусів. На даний час ніяких гасел протестувальники не вигукують, сутичок також немає.