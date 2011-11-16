У Донецьку чорнобильців просять залишити ПФ. Погрожують кримінальною відповідальністю

У Донецьку протестувальників-чорнобильців, які оголосили учора про голодування, правоохоронці просять покинути будівлю обласного управління Пенсійного фонду, погрожуючи карною відповідальністю.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив сьогодні голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи "Чорнобиль-Єдність" Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, щойно пройшло засідання робочої групи, на якій з чорнобильцями зустрілися перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ і регіональні керівники силових органів. М.ГОНЧАРОВ стверджує, що голодуючим чорнобильцям запропонували покинути будівлю управління Пенсійного фонду і продовжити голодовку на вулиці, пообіцявши в цьому випадку надати допомогу в усьому необхідному.

"Знаєте як - йде м'яка і ніжна підготовка до того, що якщо ми не покинемо будівлю, то до тих, хто в ній є, буде порушено кримінальну справу. Вже сьогодні не натякають, конкретно проти кого, але говорять про те, що оцінку дадуть правоохоронні органи, оскільки ми не маємо права захоплювати приміщення", - сказав керівник облорганізації чорнобильців-інвалідів.

"Вони вимагають, щоб ми покинули приміщення і біля будівлі продовжували акцію голодування. Там - скільки завгодно може голодувати. Вони говорять - якщо потрібно щось необхідне для того, щоб за будівлею Пенсійного фонду проводити акцію, вони посприяють, але проти того, щоб ми були в приміщенні", - додав він.

М.ГОНЧАРОВ повідомив, що тих чорнобильців, які вже вийшли з будівлі управління Пенсійного фонду, правоохоронці назад не пускають, але "сьогодні вранці усередині були 44 людини".

Він також сказав, що на засіданні робочої групи активісти акції поставили питання С. ДЕРГУНОВУ, чому губернатор Андрій ШИШАЦЬКИЙ обіцяв їм "відкликати з судів апеляційні заяви про дачу роз'яснень порядку застосування рішення судів з урахуванням зміни закону про державний бюджет на 2011 рік", але не зробив цього. За словами М.ГОНЧАРОВА, чорнобильці справедливо відсудили для себе пенсії, належні згідно із законом, а тепер усе це ставитися під сумнів.

"Ми поставили питання - губернатор нам давав слово про відкликання заяв. У цій частині керівництво області пішло від відповіді, посилаючись на те, що це не компетенція облдержадміністрації, хоча губернатор дав слово про те, що він дасть вказівку відкликати. Ми говоримо "а", але не говоримо "б"", - сказав керівник облорганізації чорнобильців-інвалідів.

"Це правове беззаконня. Вони хочуть рішенням суду, тобто, ось цим роз'ясненням, породити правове беззаконня. Правове беззаконня, яке проводиться виконавчою владою", - підкреслив М.ГОНЧАРОВ.

Він повідомив, що пропозицію влади покинути будівлю управління Пенсійного фонду в Донецькій області ще обговорюватимуть як ті, хто знаходиться усередині, так і ті, хто проводить акцію на вулиці біля стін управління.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшли в обласне управління Пенсійного фонду і зажадали негайного прибуття до них прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА, інакше погрожували оголосити голодування. Учасники акції вимагають від влади виконати закони про доплату до пенсій.

Уночі 15 листопада 41 учасник акції протесту, перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління ПФУ, почали голодування з вимогою термінової зустрічі з М.АЗАРОВИМ.

Учора у десятьох учасників голодування погіршав стан здоров'я.

Голова управління Пенсійного фонду в Донецькій області Георгій ЯКИМЕНКО подав у відставку.

Коментуючи вимоги учасників акції, М.АЗАРОВ заявив, що в Донецьку досить чиновників, які можуть розібратися з проблемами чорнобильців і афганців, які оголосили голодування.

За даними ГУ МДВ України в Донецькій області, сьогодні, 16 листопада, протестувальники-чорнобильці встановили біля Управління Пенсійного фонду 16 наметів, у яких залишаються на ніч близько 40 осіб, 20 чорнобильців оголосили голодування.

Всього в акції беруть участь близько 150 жителів області.