У Хмельницькому підприємці закидали яйцями "регіоналів". Губернатор на стороні бізнесу

У Хмельницькому підприємці закидали яйцями активістів Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався під час регіонального мітингу підприємців на площі біля будівлі Хмельницької облдержадміністрації. Паралельно на майдані свою акцію на захист влади проводить Партія регіонів. У даний час на площі зібралось близько 4 тис. осіб.

Активісти Партії регіонів зайняли позиції біля входу до ОДА і чекають виходу губернатора Василя ЯДУХИ. Від підприємців їх відділяє кордон міліції. «Регіонали» скандують: «Наталя, віддай гроші шахтарям!» і «Наталю - до Юлі!». (Сьогодні у Хмельницькому перебуває народний депутат від БЮТ, голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА - УНІАН).

Мітинг підприємців продовжується, але вони більше зосередили свою увагу на активістах Партії регіонів та вступають з ними у словесні суперечки і кидають яйця, вигукуючи «Ганьба!».

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Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА заявив про підтримку підприємців, які проводять мітинг біля облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 3 тис. підприємців вимагають внести зміни до Податкового кодексу в частині спрощеної системи оподаткування, знизити фіскальний тиск.

Губернатор зазначив, що Асамблея ринків Хмельницького підтримала Президента України в частині внесення змін до Податкового кодексу.

Водночас В.ЯДУХА сказав, що в державі не може існувати такий «соціальний розрив», коли семеро підприємців утримують одного пенсіонера.

В.ЯДУХА вважає, що на мітингу зібралися підприємці, «яких використовують політикани».

«Не потрібно сьогодні виступати проти влади, потрібно реально оцінювати можливості бюджету держави, адже його (бюджет) за останні роки поклали на лопатки. Реформам в Україні бути», - наголосив він.

Голова ОДА подякував учасникам обох акцій. При цьому він закликав активістів Партії регіонів залишити майдан.

У даний час «регіонали» вже залишили площу.

Біля ОДА продовжується мітинг підприємців, який охороняє міліція.