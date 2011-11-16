Влада зобов'язана забезпечити конкурентоспроможність економіки України - Янукович
17:37, 16 листопада 2011Соцполітика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що забезпечення конкурентоспроможності української економіки та сприяння її подальшому динамічному розвитку є одним із головних завдань влади.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.
Крім того, Президент звернув особливу увагу на важливість створення нових робочих місць та посилення соціального захисту. «Ми зобов’язані забезпечити робочі місця і гідну заробітну плату. Тим, хто вже не здатен працювати, – забезпечити соціальний захист», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
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