Влада зобов'язана забезпечити конкурентоспроможність економіки України - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що забезпечення конкурентоспроможності української економіки та сприяння її подальшому динамічному розвитку є одним із головних завдань влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

Крім того, Президент звернув особливу увагу на важливість створення нових робочих місць та посилення соціального захисту. «Ми зобов’язані забезпечити робочі місця і гідну заробітну плату. Тим, хто вже не здатен працювати, – забезпечити соціальний захист», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.