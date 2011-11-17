Голодуючі чорнобильці у Донецьку заявляють, що не припинять акцію

У Донецьку протестуючі чорнобильці, які розпочали 15 листопада голодовку, заявляють, що не мають наміру припиняти акцію, поки реально не побачать, що їм повернули пенсії в колишньому обсязі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив комендант наметового містечка голодуючих чорнобильців, один з членів ініціативної групи протестуючих Володимир ДЕРКАЧ.

«Тільки тоді буде результат нашої акції, коли сюди приїдуть представники влади з відомістю, і ми побачимо, що вони почали повертати нам пенсійні борги. І всі, хто тут стояли в перші дні, побачать, що їм на рахунки почали надходити гроші, - сказав В.ДЕРКАЧ. - І тоді ми реально побачимо, що влада тримає слово».

Він нагадав, що вчора ввечері після телефонної розмови активістів акції з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ всі чорнобильці, що знаходилися в актовому залі регіонального управління Пенсійного фонду, прийняли рішення залишити приміщення, але залишитися в наметовому містечку перед будівлею на вулиці.

За словами В.ДЕРКАЧА, влада пообіцяла їм, що будуть відкликані із судів апеляційні заяви про дачу роз`яснень щодо порядку застосування рішення судів з урахуванням зміни закону про державний бюджет на 2011 рік, тобто, всі справедливо відсужені чорнобильцями пенсії, згідно із законом, не ставитимуться під сумнів і будуть повернуті людям.

«Учора нас запевнили, що відкличуть ці заяви. І коли ми побачимо повернуті гроші, ми зрозуміємо, що це працює. Доти ми стоятимемо тут», - сказав чорнобилець.

Як додав В.ДЕРКАЧ, сьогоднішня ніч пройшла спокійно, без ніяких ексцесів, «тільки було дуже холодно» (вночі у Донецьку було близько 8-10 градусів морозу - УНІАН), тому все близько 50 учасників акції ночували в одному штабному наметі, в якому є пічка-«буржуйка».