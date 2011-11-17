У Росії не планується підвищення пенсійного віку - Путін

Москва. У Росії не планується найближчим часом підвищення пенсійного віку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на зустрічі з пенсіонерами в Кремлі.

"Ми не плануємо, в усякому разі у найближчий осяжний час, піднімати пенсійний вік. Я хочу, щоб ви знали, що в усіх європейських країнах, навіть в пострадянських, в Україні зараз тільки підняли пенсійний вік", - сказав В. ПУТІН.

Він підкреслив, що економіка в цих країнах така, що влада не в змозі платити пенсії, і це об'єктивна необхідність. "У нас такої необхідності поки немає", - сказав В. ПУТІН.

Він зазначив, що в Росії тривалість життя не настільки велика, як в Європі.

Також прем'єр запевнив, що в РФ немає необхідності у заморожуванні пенсій. "У багатьох країнах так зробили - заморозили і рівень заробітної плати, і пенсій. Інфляція-то росте, і реальні прибутки падатимуть. У нас немає такої необхідності заморожувати, тому що це скорочення реальних прибутків", - додав В. ПУТІН.

Нині пенсійний вік у Росії для чоловіків складає 60 років, для жінок - 55 років.