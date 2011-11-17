Янукович обіцяє підвищити стипендії до рівня прожиткового мінімуму

У 2012 році студентські стипендії підвищуватимуться до рівня прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ сказав журналістам в Одесі. Він зазначив, що саме таке підвищення стипендій передбачає законопроект про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «розробленим законопроектом про вищу освіту передбачене поступове підвищення стипендії до прожиткового мінімуму. У нас сьогодні прожитковий мінімум 976 гривень. Ось ми маємо намір наближатися до цієї мети, яку давно ставили».

В.ЯНУКОВИЧ додав, що спільними зусиллями створюються найбільш сприятливі умови для навчання молоді. Зокрема, «сьогодні в Харкові відкривається прекрасний студентський гуртожиток більш ніж на 1200 місць. Причому таких гуртожитків найближчим часом буде відкрито шість. Хоча ми розуміємо, що потрібно в 2-3 рази більше».

«В цілому молодіжна програма заслуговує уваги з боку держави, що ми й робитимемо, незважаючи на те, що Україна переживає, як і весь світ, непрості, кризові часи», - сказав глава держави.

«Але цього року нами досягнуте зростання ВВП в обсязі 5,5%, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, завдяки чому жодного разу не зірвані соціальні виплати населенню, зарплати, пенсії. І поступово помалу їх підвищуємо: не так, як хотілося б, але доходи зростають».