Азаров обіцяє інвалідам-чорнобильцям підвищення пенсій до 3-4 тис. грн.

Кабінет Міністрів України розглядає можливість підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям до 3-4 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під часі відвідин міського центру радіаційного захисту від наслідків Чорнобильської катастрофи.

«Підвищимо пенсію чорнобильцям-ліквідаторам - інвалідам І групи, ІІ групи, ІІІ групи. Потім підемо далі», - пообіцяв М.АЗАРОВ.

Він пояснив, що Кабмін розглядає можливість виплати пенсій інвалідам І групи на рівні 4 тис. грн., ІІ - 3,5 тис. грн., ІІІ - 3 тис. грн..

Крім того, М.АЗАРОВ наголосив, що і в подальші роки уряд має намір підвищувати пенсії чорнобильцям, а також проводити реконструкцію лікарень для них по всій Україні.