Чорнобильці Львівщини заручились підтримкою і готові стояти до останнього

Україну охопили акції протесту, наймасовіші – у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Тернополі. Головною причиною протистояння владі є її соціальна політика. Так, з вересня чорнобильці вимагають виконання рішень судів про виплату їм підвищених пенсій, встановлених згідно з діючим законодавством.

З початку року служителі Феміди стали на сторону 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків Пенсійного фонду стягнуто 5,9 млрд. грн. Влада заявляє, що для остаточного погашення боргу їй потрібно 6,5 млрд. грн. А поки вона вирішує, що робити, протестувальники не збираються очікувати “вироку” вдома.

Один із прикладів – львівські чорнобильці. Вони оголосили безстрокову акцію протесту внаслідок невиплати пенсій і невиконання судових рішень з їх нарахування. А починалося все так: у середу, 16 листопада, близько 100 осіб захопили приміщення Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області. «Ми краще голодуватимемо в приміщенні Пенсійного фонду, ніж голодуватимемо вдома, не маючи грошей на прожиття», - заявляли протестувальники.

При цьому ніяких протиправних дій - ввечері всі йдуть додому, а зранку приходять у приміщення ПФ знову. 17 листопада пікетувальники передали представникам фонду та обласної влади свої вимоги. Серед них - виконати рішення судів України, терміново призначити пенсії, які мають отримувати чорнобильці, не перекручувати факти у засобах масової інформації. Якщо посадовці не прислухаються до них, чорнобильці попереджають, що змушені будуть вдатися до крайніх заходів, а саме - оголосити голодування. Аби вимоги не поклали на полицю, учасники акції приходитимуть у пенсійні фонди щодня, і не лише в обласне управління, а й у районні відділення.

Як розповів Анатолій Бугай, учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи та один з організаторів акції протесту на Львівщині, 17 листопада на Полтавщині відбулось зібрання громадських організацій чорнобильців з усієї України. «Ми прийняли рішення, що даємо Кабінету міністрів термін до 29 листопада, аби задовольнити наші вимоги. Якщо цього не буде, ми виходимо на загальноукраїнську акцію протесту», - запевнив він.

За його словами, “в обласному управлінні зараз перебуває близько 30 чорнобильців. Наразі ми не отримали жодних відповідей, тож продовжуємо акцію протесту. Голова Пенсійного фонду відмовився надати нам конкретну інформацію. Відбулася зустріч і з заступником губернатора Іваном Стефанишиним. У нас - безвихідь, тому ми вдаємось до таких дій. Ми не просимо нічого додаткового, ми вимагаємо найнеобхіднішого. Згідно з законом, чорнобильські пенсії та соціальні доплати закріплені ще з 1993 року. Закон з того часу не змінювали. Проблеми з виплатами були давно, але останнім часом наші державні пенсії звели до мінімуму. Вже кілька років тривають судові тяганини через це. Наприклад, зараз інвалід-чорнобилець третьої групи має пенсію 870 грн., що на рівні мінімальної пенсії за віком. Це при тому, що лише лікування часто обходиться у 800-900 грн. в місяць. Натомість, відповідно до закону, мінімальна пенсія для такої категорії людей мала би становити трохи більше 4,5 тис. грн., тобто шість мінімальних пенсій за віком, - розповідає Анатолій Бугай.

Іван Стефанишин, заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу та соціальної політики, повідомив, що “у четвер ми зустрічались з чорнобильцями з приводу питань, які піднімали у середу у частині надання допомоги щодо забезпечення медикаментозними препаратами, а також хірургічного втручання. Це були індивідуальні прохання. Ми домовились, що конкретні особи напишуть офіційні звернення, адже ми практикуємо надання допомоги, де це можливо. Що стосується інших речей, є чітко сформульована позиція Кабінету міністрів. Ми не можемо обіцяти щось, чого не можемо виконати в рамках своїх повноважень. Очевидно, проблема є, але є рішення уряду і заява прем’єр-міністра, яку ми не можемо ставити під сумнів. Ми постійно в діалозі з чорнобильцями. Ми зустрічаємось, проводимо засідання комісій. Чим можемо, допомагаємо”.

Олександр Сафін, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, стисло виклав: «Ми інформували про ситуацію і Львівську ОДА, і Київ».

Отримати коментар у начальника управління Пенсійного фонду Олександра Другова не вдалось. Як повідомили в приймальні, зранку він їздить районними відділами Пенсійного фонду і з’ясовує ситуацію на місцях.

Між тим, свою підтримку протестувальникам у Львові вже висловили обласні та міські депутати. Деякий час вони провели разом із чорнобильцями у приміщенні обласного Пенсійного фонду. Депутати обіцяють розглянути проблему на сесії 24 листопада. Обговорити це питання на найближчому сесійному засіданні, яке відбудеться шостого грудня, обіцяють і їхні обласні колеги.

“Ми вже піднімали цю проблему на сесії обласної ради 28 вересня. Ми звертались і до Пенсійного фонду, і до Кабміну, аби і чорнобильці, і ветерани Афганістану отримали гарантовані виплати. Це питання ми також розглянемо на наступному засіданні, яке відбудеться шостого грудня. Ми вислухаємо чорнобильців, зберемо докупи всі їхні вимоги і звертатимемось до відповідальних осіб. Адже від прем’єр-міністра звучать фрази, що чорнобильці отримують по 30 тисяч гривень пенсії. Але таких сум ніхто не отримує. Вони хочуть, аби їм виплачували мінімально те, чого вистачить на купівлю медикаментів та найнеобхіднішого. Вони це заслужили своїм здоров’ям”, - коментує Ярослав Качмарик, голова бюджетної комісії Львівської облради.

Водночас його колега, депутат Андрій Холявка, запевняє – “якщо ситуація загострюватиметься, будемо ставити питання про проведення позачергової сесії”. За його словами, рада готуватиме персональні звернення до тих, хто відповідальний за ситуацію, і називатиме їхні імена, аби «народ знав своїх «героїв».

Між тим, прем’єр-міністр Микола Азаров, на якого “чекають” пікетувальники Донеччини, частина яких розпочала безстрокове голодування, заявив 18 листопада у Верховній Раді, що Кабмін розглядає можливість підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям до 3-4 тис. грн. (а в подальші роки – всім чорнобильцям), а також проведення реконструкції лікарень для них по всій Україні.

Але це на перспективу і тільки слова, а пікетувальники очікують діла і сьогодні...

Мирослава Іваник