У Краматорську чорнобильці пікетували Управління Пенсійного фонду

У Краматорську Донецької області 18 листопада чорнобильці провели біля міського Управління Пенсійного фонду мітинг протесту.

Як повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська», чорнобильці прийшли з вимогою забезпечити виплату пенсій, які були законно їм призначені рішеннями судів.

Один з учасників акції розповів, що він інвалід третьої групи, до звернення до суду в нього була пенсія 1 тис. 650 грн., а після «судової тяганини» йому почали виплачувати 5 тис. 305 грн., зараз цих доплат немає.

«На даний момент моя пенсія складає 1090 грн. Якби мені сказали, що в мене буде така пенсія, то я ні за що не взяв би кредит на лікування. Тепер мені його просто нічим гасити. Грошей на лікування у мене теж немає, а у мене в день 12 грн. тільки на одні шприци йде», - поскаржився ще один учасник акції чорнобильців.

Багато мітингувальників розповіли подібні історії і обурилися існуючою несправедливістю по відношенню до інвалідів-чорнобильців. Ліквідатори вимагали: «Ми хочемо мати гарантію, що будуть виплачені заборгованості на підставі рішення судів і пенсії в повному обсязі».

Але під час акції до мітингувальників вийшла начальник Краматорського управління Вікторія ЄЛТАРЄВА і сказала, що поки здійснення доплат неможливе, оскільки грошей у бюджеті немає.

Дана акція проходила під пильною увагою міліції, яка щільною стіною перекрила вхід до будівлі Управління.

У зв`язку з проведенням акції також був перекритий проїзд від будівлі Пенсійного фонду, що веде в стару частину міста, йдеться в повідомленні.