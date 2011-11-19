Мінімальний розмір пенсії на Харківщині становить 784 грн., максимальний - до 31 тис.грн.

Мінімальний розмір пенсії в Харківській області сьогодні становить 784 грн., максимальний – до 31 тис. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

Він поінформував, що аналіз стану виплати пенсій, їхніх розмірів, наповнення Пенсійного фонду та своєчасності виплат пенсій проведений у зв’язку з загостренням серед населення питань виплати пенсій та проведення пенсійної реформи в Харківській області.

Загальний фонд виплати пенсій в Харківській області становить близько 1 млрд. грн. на місяць. Всього в Харківській області мешкає 772 тис. 81 пенсіонер. З них 664 тис. 447 осіб отримують пенсію від 784 грн. до 1,5 тис. грн.; 58 тис. 127 осіб – від 1,5 до 2 тис. грн.; 31 тис. 341 особа – від 2 до 3 тис. грн. Пенсії, розмір яких сягає понад 10 тис. грн., отримує 891 особа, що становить 0,1% загальної кількості пенсіонерів.

Зокрема, 232 особи отримують пенсії у розмірі від 10 до 15 тис. грн.; 303 особи – від 15 до 20 тис. грн.; 346 осіб – від 20 до 25 тис. грн.; 10 осіб – від 25 до 31 тис. грн.

«Сума пенсій, які отримує 891 особа, становить понад 10% загального фонду виплати пенсій в області за місяць. Аналіз розмірів пенсій дає переконливі відповіді на питання, чи дотримуються принципи соціальної справедливості, і наскільки актуальним є проведення пенсійної реформи», - сказав І.ШУРМА.