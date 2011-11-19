Росія і США обмінялися нотами щодо полегшення візового режиму

Росія і США обмінялися нотами про полегшення візового режиму.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформації та преси МЗС Росії, за підсумками зустрічі міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА з державним секретарем США Хіларі КЛІНТОН на о.Балі «на полях» заходів 6-го Східноазіатського саміту.

«Відбувся обмін нотами у зв`язку з укладенням російсько-американської угоди про спрощення візових формальностей для взаємних поїздок громадян Росії і США. Ця угода підлягає ратифікації Федеральними Зборами Російської Федерації», - говориться в повідомленні.

Відповідно до документа, бізнесмени і туристи одержуватимуть багаторазові візи строком на три роки, а чиновники обох урядів - річні багаторазові візи.