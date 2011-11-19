Тимошенко відмовилася від обстеження в присутності комісії МОЗ та особистого лікаря

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відмовилася від обстеження стану здоров’я в присутності комісії МОЗ та особистого лікаря і медсестри.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

"Сьогодні для проведення дообстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО до Київського СІЗО прибула комісія з числа фахівців МОЗ України, ДПтС України, а також її особистий лікар та медична сестра. Однак, Ю.ТИМОШЕНКО в чергове відмовилась від проходження обстеження у запропонованому складі комісії, про що складено відповідний акт", - зазначається у повідомленні ДПтСУ.

При цьому прес-служба установи зазначає, що Ю.ТИМОШЕНКО було проведено корекцію лікування.

"Додатково інформуємо, що враховуючи надані Юлією ТИМОШЕНКО скарги на стан здоров’я керівництво Київського СІЗО в період з 18 серпня п.р. постійно (зі збереженням конфіденційності) намагається надати кваліфіковану медичну допомогу (в тому числі за участі її особистого лікаря та медичної сестри). Але, незважаючи на це, вона систематично відмовляється від проведення запропонованих обстежень, у тому числі лабораторних та інструментальних, що порушує порядок отримання медичної допомоги особами, взятими під варту. У зв’язку з такими відмовами, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово попереджалась про її особисту відповідальність за стан здоров’я", - наголосили в пенітенціарній службі, зауваживши, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО продовжує перебувати під контролем медперсоналу слідчого ізолятора.

Як повідомляв УНІАН, один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що життю екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО загрожує реальна небезпека.

За його словами, до проблем зі спиною Ю.ТИМОШЕНКО додались симптоми, які раніше проявлялись ще під час судових засідань. О.ТУРЧИНОВ сказав, що на її тілі з’явились великі крововиливи, розмір деяких з них досягає 15 см.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що при цьому Ю.ТИМОШЕНКО продовжують відмовляти у зустрічі з її лікарем. Він нагадав, що керівництво «Батьківщини» зверталось до керівництва СІЗО, Міністерства охорони здоров’я, однак і сьогодні з парламентської трибуни профільний міністр жодних реальних пояснень не надав.

18 листопада глава МОЗ О.АНІЩЕНКО заявив, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО поза межами СІЗО необхідне рішення суду.

За словами О.АНІЩЕНКА, керівництво пенітенціарної служби вирішує, кого допускати до Ю.ТИМОШЕНКО для надання медичної допомоги.

Він додав, що медики понад 20 разів приходили у СІЗО, щоб обстежити Ю.ТИМОШЕНКО, однак вона погоджувалась на обстеження лише 5 разів.

О.АНІЩЕНКО додав, що екс-прем’єру встановлено діагноз та призначене лікування, яке їй надається.

Міністр охорони здоров’я також зауважив, що у висновках комісії МОЗ надані рекомендації про необхідність проведення Ю.ТИМОШЕНКО магнітно-резонансної томографії.

У свою чергу захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО спростував слова міністра і попросив надати копію документів, в яких це вказано.