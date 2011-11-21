Президія Ради ФРУ рекомендувала кандидатуру Фірташа на пост голови Ради

Президія Ради Федерації роботодавців України рекомендувала кандидатуру Голови Об‘єднаного руху роботодавців України Дмитра Фірташа на пост Голови Ради ФРУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дмитра Фірташа.

Рада ФРУ розгляне рекомендації на засіданні, яке пройде в рамках Об‘єднавчого з‘їзду Федерації роботодавців України 29 листопада у Києві. Одним з питань з‘їзду ФРУ стане об‘єднання більш ніж 20 регіональних та галузевих організацій роботодавців на базі Федерації роботодавців України. Об‘єднання руху роботодавців дозволить максимально консолідувати зусилля та можливості для подолання сучасних економічних викликів, які стоять перед Україною. Серед найбільш важливих для України завдань – захист національних виробників, розвиток внутрішнього ринку та створення нових робочих місць в Україні. Враховуючи це, Об‘єднавчий з‘їзд Федерації роботодавців України пройде під девізом «Зроби для України більше!».

Голова Об‘єднаного руху роботодавців України Дмитро Фірташ відзначив, що об‘єднання всіх організацій стратегічно важливе для країни. «В теперішній непростій ситуації в Україні роботодавці повинні підставити плече державі. Щоб організація могла захищати український бізнес, впливати на процеси в країні, щоб створювались нові підприємства, нові робочі місця, рух роботодавців необхідно об‘єднати. Тому повинен бути єдиний майданчик для захисту інтересів людей, які створюють робочі місця та розвивають економіку країни», – відзначив Дмитро Фірташ.

Також президія Ради ФРУ рекомендувала Раді Федерації роботодавців України обрати заступниками голови Ради Ганну Безлюдну, В‘ячеслава Биковця, Олексія Мірошниченка, Дмитра Олійника та Олега Шевчука.

Крім того, Президія Ради ФРУ прийняла до складу ФРУ нових членів – Всеукраїнську федерацію роботодавців у сфері туризму, Об‘єднання організацій роботодавців Харківщини. Асоціація «Укроліяпром» стала асоційованим членом Федерації роботодавців України. Таким чином, за останній рік – з моменту, коли головою українських роботодавців було обрано Дмитра Фірташа – новими членами ФРУ стала вже 21 організація.

Об‘єднавчий процес роботодавців, який розпочався в Україні на початку 2011 року, пройшов практично у всіх європейських країнах. Єдині структури роботодавців діють у Франції, Бельгії, Великобританії, Австрії та багатьох інших європейських країнах.