35% матерів-героїнь не отримали грошової винагороди — Рахункова палата

65% жінок, яким присвоєно звання "Мати-героїня", на 1 жовтня 2011 року, отримали грошову виплату, призначену за це звання - 46,425 тис. з 71,439 тис. жінок.

Як зазначено у повідомленні Рахункової палати, розміщеному на офіційному сайті відомства, багато багатодітних жінок старшого віку помирають, не дочекавшись грошової винагороди.

За результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів на одноразові виплати жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня", колегія Рахункової палати зробила висновок, що процедура надання звання і призначення винагороди є непрозорою і порушує права жінок.

Не визначено чіткого порядку представлення до нагороди і критеріїв об`єктивної оцінки заслуг багатодітних матерів. Це призводить до розгляду в судах позовів жінок в органи виконавчої влади про відмову у наданні такого звання. Такі позови, як правило, задовольняють. Значне число жінок звертається до Президента України або уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення їх права на представлення до звання "Мати-героїня".

У 2010 році і I півріччі 2011 року Кабмін, Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту, Міністерство освіти і науки не забезпечили своєчасною і в повному об`ємі виплати цієї винагороди. Організація колишнім Мінсім’ї виплати одноразової винагороди здійснювалася несистемно і хаотично, що ускладнювало процедуру отримання грошей або зменшувало їх суму. Облік жінок, які мають право на надання почесного звання, взагалі не здійснюється.

Посвідчення "Мати-героїня" і нагрудний знак часто вручають майже через рік після указу Президента України про нагородження, а не впродовж двох місяців, як годиться. Причина - відсутність бланків посвідчень і нагрудних знаків у зв`язку з браком бюджетних коштів. Як наслідок, затримувалася і виплата грошової винагороди. У 2011 році надходження асигнувань почалося в липні, а не в травні, як передбачено у бюджетному розкладі.

Нагадаємо, почесне звання України "Мати-героїня" введене у 2004 році.