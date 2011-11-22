У Донецьку голодування продовжують 47 чорнобильців
12:08, 22 листопада 2011Соцполітика
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Сьогодні в Донецьку голодування продовжують 47 чорнобильців.
Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодувальників Володимир СУМАРУКОВ.
За його словами, минула ніч в наметовому містечку пройшла "нормально, спокійно". "Правда, у декількох осіб розвиваються простудні захворювання", - додав він.
В. СУМАРУКОВ не виключив, що "хворих застудою доведеться відправити додому лікуватися, щоб не заразили інших".
"В іншому ситуація не змінилася", - сказав він.
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