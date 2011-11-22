У Донецьку голодування продовжують 47 чорнобильців

Сьогодні в Донецьку голодування продовжують 47 чорнобильців.

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодувальників Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, минула ніч в наметовому містечку пройшла "нормально, спокійно". "Правда, у декількох осіб розвиваються простудні захворювання", - додав він.

В. СУМАРУКОВ не виключив, що "хворих застудою доведеться відправити додому лікуватися, щоб не заразили інших".

"В іншому ситуація не змінилася", - сказав він.