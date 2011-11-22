«Союз Чорнобиль України» не підтримує протестні акції чорнобильців у регіонах

Всеукраїнська громадська організація "Союз Чорнобиль України" не підтримує акції протесту чорнобильців, які на сьогодні проводять в регіонах країни.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив президент організації Юрій АНДРЄЄВ.

Він нагадав, що за підсумками виступів чорнобильців і ветеранів Афганістану 20 вересня були підписані два меморандуми - між урядом і "Союзом Чорнобиль України", а також Українським союзом ветеранів Афганістану.

Нинішні протестні виступи у Донецьку, Луганську і Харкові не підтримані "Союзом Чорнобиль України", сказав Ю.АНДРЄЄВ.

"На 29 листопада знову готується якийсь протестний виступ і знову готується Харковом і Луганськом... При чому, яка тут проблема? Якщо вже вирішується проблема. Якщо у бюджеті України наступного року вдвічі збільшуються витрати.", - сказав Ю.АНДРЄЄВ.

"Якщо "Союз Чорнобиль України" вийде підтримати ці виступи, це буде розрив стратегічного союзу з "афганцями", який, ми вважаємо, є основною гарантією усіх соціальних гарантій", - вважає він.

Також Ю.АНДРЄЄВ розповів, що на сьогодні є близько 2,2 млн. чорнобильців, з яких інвалідів 120 тис., зокрема 10 тис. дітей-інвалідів, 250 тис. - учасники ліквідації аварії, 85 тис. евакуйованих людей і найбільш постраждала категорія - це діти, яких близько 400 тис.

Близько 15% чорнобильців на сьогодні відсудили або ж продовжують судову тяжбу за підвищення своїх пенсій і соціальних виплат. "Якщо близько 10 тис. чорнобильців у судах задовольнять свої вимоги, платити буде нічим", - сказав Ю.АНДРЄЄВ.

Водночас, за його словами, на сьогодні близько 14 тис. судових позовів чорнобильців вже задоволено в судах і за ними виплачені кошти. Близько 40 тис. позовів отримали позитивне рішення судів, але за ними виконавчі служби поки гроші не стягнули, і близько 350 тис. позовів знаходяться на розгляді в судах по усій Україні.

За 9 місяців за судовими рішеннями виплачено 6,3 млрд. грн., повідомив Ю.АНДРЄЄВ. До кінця року потрібно виплатити ще 4,2 млрд. грн. "Тобто, вже перевищена у п'ять разів сума, яка передбачалася на пенсійне забезпечення усіх чорнобильців", - сказав він.

За його даними, близько 800 осіб відсудили собі пенсію понад 10 тис. грн. "В цілому по Україні... близько 8,5 тис. осіб, які отримують пенсію більше навіть 30 тис. грн."., - сказав Ю.АНДРЄЄВ.

На сьогодні ж, зазначив він, "Союз Чорнобиль України" наполягає на конструктивній співпраці з урядом: "Конструктив у переговорах з урядом ми зобов'язані зберегти".

У разі осучаснення пенсій чорнобильців, на яке погодився уряд, їх пенсія середня підвищиться на 2,5 тис. грн. - з 2 тис. грн. до 4,5 тис. грн. "Але це буде зроблено для усіх чорнобильців - для тих, які судилися, і для тих, які ніколи судитися не будуть"" - підкреслив Ю.АНДРЄЄВ.

Він пропонує сформувати заборгованість з виплат чорнобильцям як борг, реструктуризувати його і реалізувати програму з погашення цього боргу, виходячи з можливостей держбюджету.

"Це не повинно стосуватися інших чорнобильців по судових рішеннях. Суди можуть бути, це так, але задовольнятися за рахунок інших чорнобильців "Союз Чорнобиль України" не допустить", - сказав він, кажучи про першочерговість поточних виплат, а не виплат за судовими рішеннями.

Як повідомляли, на сьогодні в різних містах країни проходять акції чорнобильців під стінами управлінь Пенсійного фонду з вимогою виконувати рішення судів, які поновлюють належні їм за законом виплати.