Ляшко почав голодування, аби привернути увагу уряду до чорнобильців

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег ЛЯШКО розпочав голодування, аби привернути увагу уряду і прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА до проблем чорнобильців.

Про це О.ЛЯШКО повідомив кореспонденту УНІАН.

“Я вирішив почати голодовку за знак солідарності з чорнобильцями, які голудують у Донецьку. Рішення про це я прийняв під час візиту до Донецька вчора”, - сказав О.ЛЯШКО.

Він нагадав, що вісім днів тому чорнобильці зібралися на акцію протесту проти урізання пенсійних виплат під стінами регіонального управління Пенсійного фонду. «Люди доведені до відчаю. Влада обікрала їх і не лишила іншого виходу. Їм або вмирати з голоду вдома, або ж тут на площі, на очах в усього суспільства”, - сказав О.ЛЯШКО.

За словами О.ЛЯШКА, його голодовка триватиме стільки, “наскільки сил вистачить”.

При цьому він зауважив, що продовжує займатися своїми справами і не перебуває разом з чорнобильцями у Донецьку. “Зараз я у Києві. З Донецька я вчора повернувся. У планах на цей тиждень у мене зустрічі у Волинській, Львівській, Полтавській областях”, - повідомив народний депутат.

О.ЛЯШКО наголосив, що чорнобильці у Донецьку голодують уже тривалий час, однак уряд не звертає на них уваги. “Я сподіваюся, що моя голодовка приверне увагу уряду і вони вирішать проблеми, з якими стикнулися люди”, - сказав він.