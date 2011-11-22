Азаров доручив удосконалити надання медичної допомоги у слідчих ізоляторах

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров`я і Державній пенітенціарній службі удосконалити порядок забезпечення конституційних прав людини на життя, здоров`я, гідне поводження та належну медичну допомогу під час перебування в слідчих ізоляторах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Голова уряду поставив завдання розглянути та врахувати пропозиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо встановлення чіткого нормативного порядку надання ув`язненим планової та консультативної допомоги у закладах Міністерства охорони здоров`я, а також залучення для цього фахівців МОЗ.

На виконання доручення уряду від 5 серпня Державною пенітенціарною службою підготовлено проект спільного наказу Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров`я «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України з державними закладами охорони здоров`я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту», який на даний час знаходиться на погодженні у Міністерстві юстиції.

Уповноважений ВР з прав людини надала низку доповнень до проекту цього документа. Зокрема, Н.КАРПАЧОВА висловила пропозицію, щоб надання планової та консультативної допомоги особам, узятим під варту, здійснювалося не шляхом отримання «дозволів», а на тих же засадах, що й надання невідкладної медичної допомоги, тобто шляхом доставлення хворого до потрібного закладу охорони здоров`я.

Профільні відомства мають найближчим часом опрацювати ці питання та надати узгоджені пропозиції щодо покращення умов тримання осіб, позбавлених волі.