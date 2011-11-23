Донецька міськрада подала до суду позов про заборону акції протесту чорнобильців

Донецька міська рада подала до суду позов з проханням заборонити акцію протесту чорнобильців, які з 15 листопада голодують в наметовому містечку біля будівлі регіонального Управління Пенсійного фонду України, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі.

Цей факт УНІАН підтвердив начальник Управління зв`язків з громадськістю Донецької міськради Максим РОВИНСЬКИЙ.

«Після листа СБУ міськрада подала до Донецького окружного адміністративного суду позов з проханням заборонити акцію чорнобильців у зв`язку з терористичною загрозою, оскільки це може нести загрозу для тих, хто там знаходиться, а також інших людей», - сказав М.РОВИНСЬКИЙ.

Дану справу в Донецькому окружному адміністративному суді почали слухати сьогодні о 19.45.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада на прес-конференції заступник прокурора Донецької області Євген МАКСАКОВ оголосив, що в трьох областях - Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській, з невеликою різницею в часі сталися вибухи саморобних вибухових пристроїв. «Події ці супроводжувалися анонімними записками, де відкрито висловлювалися погрози», а на одному з сайтів невідомий опублікував повідомлення про те, що вибух готується і на території Донецького регіону, уточнив заступник прокурора.

У зв`язку з цим в Донецьку було порушено кримінальну справу за ст. 258 ч. 1 КК України та створено слідчо-оперативну групу, до якої куди увійшли найбільш досвідчені співробітники всіх силових органів

На запитання УНІАН, чи означає це, що в регіоні можуть бути заборонені мітинги, збори тощо, Є.МАКСАКОВ тоді відповів: «Поки що якихось передумов, щоб заборонили якісь масові заходи (немає)... Я думаю, що населення має розуміти і максимально уважно поводитися, звертати увагу на підозрілі речі і предмети та негайно інформувати правоохоронців про ці факти».