Чорнобильці у Донецьку заявили, що не залишать наметове містечко

У Донецьку протестувальники чорнобильці заявили, що не залишать наметове містечко, незважаючи на заборону суду на проведення їх акції.

Про це сьогодні кореспондентові УНІАН повідомив представник ініціативної групи чорнобильців у Донецьку Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, "на цей момент ми не маємо на руках ні рішення суду, ні виконавського листа, і на нашу підтримку підтягнулося вже близько 300 осіб".

В. СУМАРУКОВ зазначив, що чорнобильці ще вночі знали про рішення суду, яке забороняє проведення їх акції і встигли обдумати свої подальші дії.

"У нас була ніч попереду на обдумування наших дій, і ми знаємо, що робити. Ми орієнтуватимемося по ситуації. Поки ми не готові говорити про це. Тому що розвиток подій може бути такий, який ми навіть і не могли передбачити, і тому щось говорити…"., - сказав він.

При цьому В. СУМАРУКОВ підкреслив: "Але те, що ми не покинемо наметове містечко, - це однозначно. Тільки силовим методом зможуть нас винести звідси".

Довідка УНІАН. У Донецьку з 15 листопада в наметовому містечку біля будівлі обласного Управління Пенсійного фонду України голодують чорнобильці, вимагаючи виплати їм законних пенсій в повному об'ємі і зустрічі з прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Сьогодні вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрози теракту.