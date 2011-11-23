Уряд з 2012 року планує трьохетапне підвищення пенсій для чорнобильців

Кабінет міністрів України з 2012 року має намір провести трьохетапне підвищення розміру пенсій і виплат особам, постраждалим в результаті Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну.

"Планується, що з 2012 року в три етапи проводитиметься підвищення їх (пенсій - УНІАН) розміру", - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що підвищення стосуватиметься не лише мінімального розміру пенсії, але і розміру щомісячної додаткової пенсії за шкоду, нанесену здоров'ю громадян, які брали участь у ліквідації чорнобильської аварії.

Крім того, повідомив М.АЗАРОВ на сьогоднішньому засіданні Кабміну, уряд також планує затвердити ще ряд нормативних документів, які стосуються питань соціального забезпечення громадян. Зокрема уряд має намір удосконалити порядок надання дотацій працедавцям за рахунок Фонду соціального захисту для створення робочих місць для інвалідів.

Також Кабмін розгляне порядок розрахунку страхового стажу, який надає право працівникам освіти, охорони здоров'я і культури на призначення грошової допомоги під час виходу на пенсію, яка, нагадав прем'єр, дорівнює 10 місячним мінімальним пенсіям.

Крім того, повідомив М.АЗАРОВ, Кабмін сьогодні затвердить порядок надання гарантованої безкоштовної правової допомоги незахищеним верствам населення.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада М.АЗАРОВ заявив, що Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям до 3-4 тис. грн.

"Піднімемо пенсію чорнобильцям-ліквідаторам інвалідам І групи, ІІ групи, ІІІ групи. Потім підемо далі", - пообіцяв М.АЗАРОВ.

Він пояснив, що Кабмін розглядає можливість виплати пенсій інвалідам І групи на рівні 4 тис. грн., ІІ - 3,5 тис. грн., ІІІ - 3 тис.

Крім того, М.АЗАРОВ підкреслив, що і в подальші роки уряд має намір підвищувати пенсії чорнобильцям, а також проводити реконструкцію лікарень для них по усій Україні.