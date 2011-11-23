Українці можуть отримати додаткові вихідні під час Євро-2012

Українці можуть отримати додаткові вихідні під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на питання, чи прийнята постанова про перенесення робочих днів у 2012 році на сьогоднішньому засіданні уряду.

Зокрема, він зазначив, що це питання обговорювалося, але рішення не було прийняте у зв'язку з додатковими пропозиціями щодо перенесення робочих днів під час проведення чемпіонату з футболу у 2012 році.

Він пообіцяв, що це питання буде допрацьоване, і в понеділок уряд прийме остаточне рішення і про це повідомлять громадськості.