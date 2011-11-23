Менше 10% українців на сьогодні готові протестувати за політичними мотивами - експерт

Менше 10% українців сьогодні готові брати участь у протесних акціях.

Таку думку висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО у коментарі УНІАН.

Водночас, В.ФЕСЕНКО допускає проведення локальних акцій протесту. «Ці акції можуть бути локальні - приміром, коли студенти протестують проти міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, або з окремих своїх питань. Проте навіть за дослідженнями важко виявити окрему соціальну протесну групу», - зазначає політичний експерт.

За його словами, сьогодні в авангарді протесту виступають ті соціальні групи, які знаходяться під ризиком відміни чи обмеження власних пільг. При цьому невдоволення інших категорій населення менш помітне.

В.ФЕСЕНКО зазначає, що люди віртуально і вербально демонструють готовність вийти на вулицю. «Але це не означає реальної готовності протестувати», - пояснює він. На його думку, це пов`язано з політизуванням більшості суспільних зборів. «Люди не хочуть виходити на вулицю заради політики. Це остання причина - в політичному питанні менше 10% українців готові протестувати», - підкреслив він.