У Португалії розпочався загальний страйк проти заходів жорсткої економії

У Португалії припинені повітряне сполучення і робота громадського транспорту у зв`язку з 24-годинним страйком проти заходів жорсткої економії.

Першими у ніч на четвер на страйк вийшли авіадиспетчери і працівники лісабонського метро, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Очікується, що протягом дня до них приєднаються сотні тисяч португальців, включаючи викладачів і працівників охорони здоров`я.

Масовий страйк - рідкісна подія для Португалії, і нинішня акція обіцяє бути однією з найграндіозніших в історії країни.

Наступного тижня в парламенті Португалії має відбутися голосування щодо плану зниження бюджетного дефіциту, як того вимагають Євросоюз і МВФ в обмін на пакет фінансової допомоги.

Уряд має намір провести значні скорочення в усьому громадському сектору, включаючи охорону здоров`я і навіть збройні сили.

Планується також підвищити податки, скасувати різдвяні та відпускні преміальні, які для багатьох працівників громадського сектору дорівнювали місячній зарплаті, а також дозволити приватним компаніям продовжити на 30 хвилин робочий день без додаткової оплати.

Дві провідні профспілки країни, які об`єднують понад мільйон людей, ухвалили рішення про проведення загального страйку.

Проте без усіх цих заходів економії влада Португалії не може розраховувати на пакет допомоги у розмірі 78 млрд. євро.

Рівень безробіття в країні перевищив 12%, а наступного року за прогнозами очікується новий економічний спад.

Португалія стала третім після Греції та Ірландії одержувачем пакету екстреної допомоги, проте подальші транші можуть бути затримані, якщо країна не виконає накреслені показники зі зниження бюджетного дефіциту.