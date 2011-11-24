Кабмін затвердив порядок використання коштів для забезпечення житлом «чорнобильців»

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Цей порядок затверджено урядовою постановою №1198 від 23 листопада 2011 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство надзвичайних ситуацій.

Згідно з програмою, бюджетні кошти направляють зокрема на:

придбання житла на первинному ринку в житлових будинках, введених в експлуатацію, і на вторинному ринку, що перебувають у власності фізичних осіб; придбання житла на умовах пайової участі в об`єктах незавершеного житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності (понад 75%), введення в експлуатацію яких планується поточного року, за умови, що в квартирах будуть виконані внутрішні оздоблювальні роботи; відшкодування витрат громадянам, які переселилися за направленнями облдержадміністрацій із території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, на самостійно придбане (побудоване) ними житло, зокрема в житлово-будівельних кооперативах.

Забезпечення житлом громадян за рахунок бюджетних коштів здійснюється в межах норм, встановлених законодавством.