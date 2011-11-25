Тігіпко розраховує, що великий бізнес підтримає введення податку на розкіш

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО розраховує, що представники великого українського бізнесу підтримають введення додаткових податків для заможних людей, зокрема податку на розкіш.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Я чекаю їх ініціативи", - сказав С. ТІГІПКО. На його думку, введення податку на багатство за ініціативою заможних людей стало трендом у передкризовій Європі. Зокрема, у Франції 16 мільярдерів виступили з ініціативою про підвищення податків для них, "щоб вони могли спокійно дивитися людям в очі під час кризи".

"Ось це правильний підхід, якого я чекаю і у нас", - сказав віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, С.ТІГІПКО виніс на обговорення громадськості законопроекти про оподаткування предметів розкоші і елітного майна, а також операцій з офшорними зонами. Надходження від цих податків планується скерувати на виплату пенсій.