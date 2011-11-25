Мінсоцполітики внесло зміни до законопроекту про податок на багатство

Міністерство соціальної політики України обнародувало нову редакцію законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу щодо введення в Україні податку на багатство, в якій враховані пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення станом на 24 листопада.

Як наголошується в повідомленні на офіційному сайті міністерства, про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, зміни, зокрема, стосуються оподаткування транспортних засобів. Так, будуть введені знижуючі коефіцієнти до ставок податку, які враховують термін використання автомобілів, мотоциклів і суден. У первинному варіанті законопроекту передбачалася єдина ставка податку на транспортні засоби, незалежно від терміну їхньої служби.

Для легкових автомобілів зменшений об`єм циліндрів двигуна, на який нараховується податок, з 4 тис. куб. см до 3,4 тис. куб. см, що дасть змогу включити в об`єкти оподаткування дорогі марки автомобілів, популярні серед заможних українців. Незважаючи на зниження об`єму двигуна, питома вага автомобілів, які підпадають під оподаткування, не перевищує 1,5% від загальної кількості зареєстрованих в Україні автомобілів. Ставка податку — 20% розміру мінімальної заробітної плати за 100 куб. м об`єму циліндра двигуна (на сьогодні це 197 грн.).

Крім того, за підсумками обговорення, пропонується зменшити загальну площу квартир, які підпадають під оподаткування, з 300 до 200 кв. м, а будинків - з 600 до 400 кв.м. Нагадаємо, ставка податку залишається тією ж - 2% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м загальної площі об`єкту житлової нерухомості (19,7 грн.).

С.ТІГІПКО зазначив, що обговорення законопроекту продовжується. «Нам важливо врахувати всі конструктивні пропозиції, особливо представників середнього класу, щоб цей податок платили саме багаті», - зазначив віце-прем`єр-міністр.

Нагадаємо, на сьогодні проходить громадське обговорення законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу щодо введення податку на багатство, текст якого розміщений на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Як раніше заявляв С.ТІГІПКО, кошти від даного податку будуть направлені до бюджету Пенсійного фонду.

Окрім іншого, законопроект передбачає збільшення ставки податку на дохід фізособи з 15% до 20% у разі, якщо сума такого доходу перевищує 15-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня звітного року (на сьогодні це 14,775 тис. грн.). Передбачається, що під оподаткування потрапляє сума, що перевищує цей поріг.

Передбачається, що вказаний законопроект набуде чинності з 1 січня 2012 року.