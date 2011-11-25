Податковий кодекс - це привід, а не причина для організацій акцій протесту - експерт

Політичний психолог Геннадій БАЛАШОВ вважає, що на сьогодні Податковий кодекс - це скоріше привід, а не причина для організацій акцій протесту. На його думку, «майдан» може організувати сама влада, аби дати незадоволеним «випустити пару».

Таку думку він висловив журналістам, коментуючи можливість повторення масових акцій підприємців, що вийшли рік тому на Майдан Незалежності протестувати проти ухвалення Податкового кодексу.

«Справа в тому, що малий і середній бізнес мають стільки свободи для ведення підприємницької діяльності, скільки не мали за всі роки незалежності. Вони можуть вільно купувати і продавати, обмінювати валюту один у одного, займатися доставкою товарів і організацією невеликих бізнесів безпосередньо для населення», - упевнений експерт.

При цьому він не виключає, що в разі спроб організувати повторення «податкового майдану» справжнім ініціатором акцій підприємців може бути зовсім не опозиція, а саме правляча політична сила.

«Фінансово та організаційно влада сьогодні сильна як ніколи. При цьому, найчастіше вона сама за допомогою різних акцій продукує легкий соціальний конфлікт», - говорить Г.БАЛАШОВ. Він зазначає, що якщо ж «випуском пари» відволікти суспільство від проблем не вдасться, у хід можуть бути пущені інші аргументи. «Потужна міліцейська машина, можливість знімати напругу окремих соціальних груп («чорнобильців», шахтарів) за допомогою подачок, не дозволять старими методами зрушити владу», - підсумував політичний психолог.