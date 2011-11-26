Пенсійний фонд у січні-листопаді виплатив 191,4 млрд. грн. пенсій і грошової допомоги

Пенсійний фонд України, за оперативними даними, в січні-листопаді поточного року спрямував на виплату пенсій і грошової допомоги 191,4 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду.

Загалом у листопаді було спрямовано на виплату пенсій 17,302 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів затвердив дохідну частину бюджету Пенсійного фонду на 2011 рік у розмірі 193,452 млрд. грн., витратну, – 209,008 млрд. грн.

За словами віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, дефіцит бюджету ПФ за підсумками року може становити 21 млрд. грн.

«Цього року розраховуємо (дефіцит бюджету ПФ – УНІАН) 17,8 млрд. грн., думаю, буде 21 млрд. грн., це близько 2% ВВП», - відзначив він.