Комісар РЄ включить питання порушення прав чорнобильців у звіт про ситуацію в Україні

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ заявляє, що обов’язково включить питання порушення прав чорнобильців у свій звіт про ситуацію в Україні із дотримання прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ХАММАРБЕРГ сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання представника Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль – Єдність» про те, чи буде включено у звіт комісара питання про порушення прав чорнобильців, зниження їм пенсій та невиконання судових рішень.

«Усе те, що пов’язано з необхідністю виконувати судові рішення, цьому буде приділена важлива увага у моєму звіті. Так само буде приділена увага праву людей виходити на демонстрації», - сказав Т.ХАММАРБЕРГ,

Водночас він зазначив, що особливої уваги питанням порушення прав чорнобильців у цьому звіті приділятися не буде, і попросив надавати усю інформацію щодо порушень прав чорнобильців послу Ради Європи в Україні.