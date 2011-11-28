Наметове містечко в Донецьку розгромлене. Померла людина

У Донецьку в результаті розгрому наметового містечка протестуючих чорнобильців один голодуючий помер.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили протестувальники з наметового табору, зокрема комендант наметового містечка Володимир ДЕРКАЧ.

За словами співрозмовників, одному з їхніх товаришів в результаті розгрому штабного намету стало зле і його забрали в карету «швидкої», що чергувала поряд. Коли протестуючі підійшли до лікарів поцікавитися станом здоров`я їхнього товариша, медики нібито показали мовчки їм кардіограму серця постраждалого, яка виглядала суцільною рівною лінією, тобто, «фактично вони констатували його смерть».

Коли карета «швидкої» почала виїжджати з території наметового містечка, обурені чорнобильці намагалися затримати її і все з`ясувати досконально. Окремі протестуючі кидалися під колеса автівці, намагаючись її затримати, проте міліціонери силоміць відтісняли чорнобильців. Після колотнечі, оскільки сили були не рівні, правоохоронці відсунули обурених чорнобильців і відкрили дорогу «швидкої допомоги».

Наразі близько 50 чорнобильців, які залишилися на території наметового містечка, заявили про те, що не залишать це місце доти, доки до них негайно не прибуде губернатор Донецької області Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

«Ми нікуди звідси не підемо, поки не приїде ШИШАЦЬКИЙ. Відбулося відкрите, неприховане, бандитське беззаконня. Влада показала своє справжнє обличчя», - сказав учасник акції, голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у неділю невідомі, супроводжувані міліцією, насильно скрутили штабний намет протестуючих інвалідів-чорнобильців, залишивши голодуючих просто неба.

На місці події були присутні заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Роман РОМАНОВ і начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЕДНЄВ.