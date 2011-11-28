Чорнобильці у Донецьку продовжують голодування просто неба

У Донецьку чорнобильці після знесення їхнього намету ввечері 27 листопада продовжують голодування просто неба.

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодуючих, голова Донецької обласної організації інвалідів-чорнобильців «Чорнобиль-єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

«Ми звідси нікуди не підемо. Влада показала своє справжнє обличчя. Наш намет знесли при повному потуранні міліції. Ми вимагаємо розслідування цього злочину», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

Він зазначив, що учасники акції розвели багаття на місці колишнього намету, щоб зігріватися, готують теплі речі, але йти звідси не мають наміру.

М.ГОНЧАРОВ також заявив, що учасники акції протесту вимагають прибуття до них голови Донецької облдержадміністрації Андрія ШИШАЦЬКОГО, а також мера Донецька Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА «у зв`язку з терористичним актом стосовно учасників акції протесту з боку працівників міліції».

Крім того, М.ГОНЧАРОВ заявив, що голодуючі чорнобильці проведуть мітинг протесту на місці знесеного намету.

«Сьогодні о 10 годині ми проведемо мітинг. Ми розповімо людям, як учора зондер-команда зносила наш намет під керівництвом начальника міськуправління міліції», - сказав він.

За його словами, всю ніч протестуючі грілися біля багаття. Вранці до них приїхав священик Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій, який відслужив панахиду «по невинно убієнному» учаснику голодовки Геннадію Конопльову, який напередодні помер відразу після знесення намету в машині «швидкої допомоги».

М.ГОНЧАРОВ також уточнив, що зараз у голодовці продовжують брати участь 29 чорнобильців, а число тих, хто їх підтримує, значно вище.

«Ніхто з представників влади у нас не побував, не дзвонив. Ми нікому не потрібні», - констатував М.ГОНЧАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».