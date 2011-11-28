Президент доручив ГПУ з’ясувати обставини загибелі учасника акції протесту у Донецьку

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА має до 8 грудня з'ясувати обставини загибелі Геннадія Коноплєва, який помер учора під час демонтажу намету чорнобильців у Донецьку.

Такий термін встановив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму дорученні генпрокуророві "Щодо належного з'ясування обставин загибелі Г. Коноплєва", розміщеному на сайті глави держави.

"З метою забезпечення дотримання закону і правопорядку, належного з'ясування обставин загибелі Г. І.Коноплєва в місті Донецьку 27 листопада 2011 року В. ПШОНЦІ пропоную негайно організувати перевірку факту і обставин загибелі Г. І.Коноплєва в місті Донецьку 27 листопада 2011 року. За результатами прийняти відповідне рішення" - сказано у дорученні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, у якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г. Коноплєв, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії "Батьківщина".

В.ПШОНКА доручив прокуратурі Донецької області здійснити перевірку причин і обставин смерті учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку.